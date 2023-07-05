Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко сказав, що вже не буде служити в армії, бо військова лікарська комісія встановила йому інвалідність.

Про це він повідомив у Facebook.

– Київ, Миколаївщина, Бахмут.Честю було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку, – йдеться в повідомленні.

За його словами, тепер він збирається наближати перемогу в якості «волонтера».

Раніше, Юрій Луценко: 'Я зараз щасливий, бо у х**овий час перебуваю у правильному місці з правильними людьми'.