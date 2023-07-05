Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко сказав, що вже не буде служити в армії, бо військова лікарська комісія встановила йому інвалідність.
Про це він повідомив у Facebook.
– Київ, Миколаївщина, Бахмут.Честю було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку, – йдеться в повідомленні.
За його словами, тепер він збирається наближати перемогу в якості «волонтера».
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Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко сказав, що вже не буде служити в армії, бо військова лікарська комісія встановила йому інвалідність.
Про це він повідомив у Facebook.
– Київ, Миколаївщина, Бахмут.Честю було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна – військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку, – йдеться в повідомленні.
За його словами, тепер він збирається наближати перемогу в якості «волонтера».
Раніше, Юрій Луценко: 'Я зараз щасливий, бо у х**овий час перебуваю у правильному місці з правильними людьми'.