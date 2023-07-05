На Панарабських іграх, які проходять в Алжирі російських спортсменок заявили як сирійських.

Деяким навіть змінили прізвища та дати народження, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

— Російські спортсмени намагаються обійти санкції за принципом використання третіх країн і брати участь в міжнародних змаганнях. Наприклад, на Панарабських іграх в Алжирі російських спортсменів заявили як сирійців, — розповів він.

Російська метальниця списа Каріна Полудкіна нібито стала громадянкою Сирії й змінила ім’я на Karina Polud.

Також за Сирію виступають росіянки Анастасія Сорокіна (вказана як Enas Sorkine, плавання) та Тетяна Малькова (вказана як Tatia Malko, велоспорт). При цьому остання помолодшала на рік — замість 2000-го року народження у неї на сайті Панарабських Ігор вказано 2001-й.

— Реекспорт комплектуючих через треті країни, а тепер ще й перевтілення спортсменів. Що ж, маємо закривати цю лазівку, — додав керівник ОП.

Раніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет працює над тим, щоб повернути спортсменів із РФ та Білорусі на міжнародні змагання «на умовах нейтралітету», а бойкот будь-якого роду покарає лише атлетів тієї країни, яка його оголосить.