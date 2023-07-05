У зв’язку з наявною загрозою теракту на Запорізькій АЕС органи управління і сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області забезпечують посилений цілодобовий моніторинг ситуації й підготовлено алгоритми дій і взаємодії з різними органами та службами у випадку надзвичайної ситуації.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Так, з метою підвищення готовності до реагування на дану надзвичайну ситуацію 29-30 червня область взяла участь у командно-штабному навчанні центральних та місцевих органів виконавчої влади, щодо відпрацювання дій у разі виникнення радіаційної аварії на ВП «Запорізька АЕС» організованого антикризовим штабом ДП НАЕК «Енергоатом».

У ході навчання відпрацьований порядок реагування на НС та порядок проведення контрзаходів щодо захисту населення, уточнено розрахунок альтернативних засобів оповіщення населення, опрацьовані етапи та заходи з евакуації населення (у разі потреби) та інше.

Окрім цього, у середу, 5 липня, було відпрацьовано розгортання пункту масової деконтамінації. Групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення встановлено деконтамінаційну кабіну для знезараження та вжито умовні заходи з видалення хімічних речовин з транспортних засобів.

Комплекс заходів при радіаційній аварії доволі об’ємний, доцільність впровадження тих чи інших заходів залежить від потужності та характеру викиду й наявних метеоумов.

Навчання показали, що алгоритм взаємодії служб та органів цивільного захисту діє, сили цивільного захисту області готові до реагування на радіаційну загрозу. Система оповіщення, сили та засоби реагування знаходяться в постійній готовності, у тому числі екстрені медичні служби.

З роз’ясненнями та пам’ятками щодо порядку дій населення в умовах радіоактивного забруднення можна ознайомитись на офіційних ресурсах:

брифінг завідувача кабінету навчального Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області Віталія Люшенка щодо порядку дій при небезпеках воєнного характеру (радіація, артобстріли, ВНП, мінна небезпека) та надання допомоги потерпілим (домедична підготовка) тощо: https://youtu.be/Y-yWPhJCbw8;

дії у разі загрози виникнення радіаційної небезпеки: http://surl.li/iuiiy;

що робити, якщо радіаційна аварія застала вас на вулиці: http://surl.li/iuijf;

що класти у тривожну валізу у разі евакуації із зони радіаційної аварії: http://surl.li/iuijp;

що слід мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії: http://surl.li/iuijw;

йодна профілактика у разі радіаційної аварії: http://surl.li/iuikd.

Основна рекомендація з цього питання для населення - потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.

У будь-якому випадку необхідно неухильно дотримуватися рекомендацій, які надаються органами влади залежно від розвитку ситуації, виключно через офіційні джерела.

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