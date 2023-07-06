На даху четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС, про мінування якого повідомляв Генштаб, зафіксували нові об'єкти.

Знімки були зроблених вранці 5 липня та опубліковані сервісом Planet Labs.

При цьому роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху.

Додамо, що такі об'єкти не були помічені на жодному іншому супутниковому знімку четвертого енергоблока за останні півтора року.

Нагадаємо, що фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не побачили жодних доказів щодо наявності протипіхотних мін на Запорізькій АЕС, які могли б свідчити про загрозу для реактора.