Міська влада частково компенсувала ще одним власникам ОСББ вартість електрогенераторів.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.

Загалом в рамках міської цільової програми такі виплати отримали 15 ОСББ.

В міськраді надують, що для отримання компенсації вартості електрогенераторів необхідно подати такий пакет документів:

Заяву на часткову компенсацію вартості генератора (заяву та інші документи можна скачати за посиланням закріпленим нижче).

Копії платіжних документів, які підтверджують факт здійснення оплати та придбання генератора.

Копії документів із зазначенням технічних характеристик електрогенератора, його серійного номера та інших заводських маркувань.

Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу). 6) Документ, який підтверджує взяття придбаного генератора на баланс юридичної особи (власника). Всі копії з оригіналів документів також можна зробити на місці під час відвідання Центру енергоефективності.

Скачати зразки документів можна тут

Вимоги до електрогенератора:

Прилад має бути придбаний після 1 червня 2022 року.

Потужність - від 3 кВт включно.

Для подачі документів можна відвідати КУ «Центр енергоефективності м. Миколаєва» за адресою: вул. Спаська 75-А, 4-й поверх, каб.404.

Наприкінці грудня Миколаївська міська рада затвердила Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів співвласниками багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося, згідно з програмою, компенсувати планують до 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Отримати часткову компенсацію зможуть співвласники будинків, які придбали генератори з 1 червня 2022 року.