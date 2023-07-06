Міська влада частково компенсувала ще одним власникам ОСББ вартість електрогенераторів.
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.
Загалом в рамках міської цільової програми такі виплати отримали 15 ОСББ.
В міськраді надують, що для отримання компенсації вартості електрогенераторів необхідно подати такий пакет документів:
Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу). 6) Документ, який підтверджує взяття придбаного генератора на баланс юридичної особи (власника). Всі копії з оригіналів документів також можна зробити на місці під час відвідання Центру енергоефективності.
Скачати зразки документів можна тут
Вимоги до електрогенератора:
Для подачі документів можна відвідати КУ «Центр енергоефективності м. Миколаєва» за адресою: вул. Спаська 75-А, 4-й поверх, каб.404.
Наприкінці грудня Миколаївська міська рада затвердила Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів співвласниками багатоквартирних будинків.
Як повідомлялося, згідно з програмою, компенсувати планують до 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Отримати часткову компенсацію зможуть співвласники будинків, які придбали генератори з 1 червня 2022 року.
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Міська влада частково компенсувала ще одним власникам ОСББ вартість електрогенераторів.
Про це повідомили в прес-службі Миколаївської міської ради.
Загалом в рамках міської цільової програми такі виплати отримали 15 ОСББ.
В міськраді надують, що для отримання компенсації вартості електрогенераторів необхідно подати такий пакет документів:
Копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу). 6) Документ, який підтверджує взяття придбаного генератора на баланс юридичної особи (власника). Всі копії з оригіналів документів також можна зробити на місці під час відвідання Центру енергоефективності.
Скачати зразки документів можна тут
Вимоги до електрогенератора:
Для подачі документів можна відвідати КУ «Центр енергоефективності м. Миколаєва» за адресою: вул. Спаська 75-А, 4-й поверх, каб.404.
Наприкінці грудня Миколаївська міська рада затвердила Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів співвласниками багатоквартирних будинків.
Як повідомлялося, згідно з програмою, компенсувати планують до 50% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Отримати часткову компенсацію зможуть співвласники будинків, які придбали генератори з 1 червня 2022 року.