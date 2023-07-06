У Львові провели комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали пошкоджень під час ракетного удару по місту в ніч на 6 липня. Постраждало 35 будинків.
Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий в Telegram.
За його даними, чотири людини загинуло, 13 людей у лікарні, вони у різних станах. Надзвичайники продовжують пошуки.
— Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів, – написав мер.
Садовий повідомив, комісія прийняла рішення виділити 100 млн гривень на відновлення зруйнованих помешкань.
— Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч, – написав він.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.
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У Львові провели комісію з надзвичайних ситуацій біля будинків, які зазнали пошкоджень під час ракетного удару по місту в ніч на 6 липня. Постраждало 35 будинків.
Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий в Telegram.
За його даними, чотири людини загинуло, 13 людей у лікарні, вони у різних станах. Надзвичайники продовжують пошуки.
— Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів, – написав мер.
Садовий повідомив, комісія прийняла рішення виділити 100 млн гривень на відновлення зруйнованих помешкань.
— Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч, – написав він.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.