В ніч на 6 липня українські захисники збили над Миколаївською областю ракету морського базування «Калібр».
Про це повідомили в повітряному командуванні «Південь».
«Під час нічної ворожої ракетної атаки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 2 крилаті ракети морського базування «Калібр», по 1 над Миколаївщиною та Кіровоградщиною», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.
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В ніч на 6 липня українські захисники збили над Миколаївською областю ракету морського базування «Калібр».
Про це повідомили в повітряному командуванні «Південь».
«Під час нічної ворожої ракетної атаки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 2 крилаті ракети морського базування «Калібр», по 1 над Миколаївщиною та Кіровоградщиною», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.