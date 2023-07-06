В ніч на 6 липня українські захисники збили над Миколаївською областю ракету морського базування «Калібр».

Про це повідомили в повітряному командуванні «Південь».

«Під час нічної ворожої ракетної атаки, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 2 крилаті ракети морського базування «Калібр», по 1 над Миколаївщиною та Кіровоградщиною», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.