У Росії силовики прийшли з обшуками до маєтку та офісу власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. На фото зсередини, які отримали журналісти, видно цілий склад зброї, злитки золота та пачки валюти, колекцію перук, особисту кімнату для молитов, а також медичний кабінет.





Фото з обшуків у Пригожина опублікували російські видання «Фонтанка» та «Известия» .

З-поміж іншого у будинку Пригожина знайшли кувалду з написом «На випадок важливих переговорів» та фотографію, на якій зображені відрізані людські голови.

Нагадаємо, найманці Пригожина публікували у соцмережах відео страти члена свого ПВК кувалдою, а також — страти українського військового, якому відрізали голову.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець казав, що його офіс отримав декілька десятків відео публічних страт українських військовополонених російськими солдатами: це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках.

Також у маєтку Пригожина знайшли грамоту про присвоєння звання героя росії, датовану 20 червня 2022 року. Раніше точну дату вручення цього звання власнику ПВК «Вагнера» не називали.

Окрім того, у будинку Пригожина є медичний кабінет з обладнанням, яке використовується у відділеннях інтенсивної терапії — у тому числі з апаратом ШВЛ. Також у Пригожина знайшли власний вертолітний майданчик, басейн, сауну, тренажерний зал та особисту кімнату для молитов.

З-поміж речей — злитки золота, цілий склад зброї, колекцію перук, пачки валюти. Як зазначається, стіни будинку прикрашають численні грамоти та сертифікати до нагород, серед яких — постанова про нагородження за заслуги перед Петербургом.