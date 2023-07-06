З-поміж іншого у будинку Пригожина знайшли кувалду з написом «На випадок важливих переговорів» та фотографію, на якій зображені відрізані людські голови.
Нагадаємо, найманці Пригожина публікували у соцмережах відео страти члена свого ПВК кувалдою, а також — страти українського військового, якому відрізали голову.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець казав, що його офіс отримав декілька десятків відео публічних страт українських військовополонених російськими солдатами: це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках.
Також у маєтку Пригожина знайшли грамоту про присвоєння звання героя росії, датовану 20 червня 2022 року. Раніше точну дату вручення цього звання власнику ПВК «Вагнера» не називали.
Окрім того, у будинку Пригожина є медичний кабінет з обладнанням, яке використовується у відділеннях інтенсивної терапії — у тому числі з апаратом ШВЛ. Також у Пригожина знайшли власний вертолітний майданчик, басейн, сауну, тренажерний зал та особисту кімнату для молитов.
З-поміж речей — злитки золота, цілий склад зброї, колекцію перук, пачки валюти. Як зазначається, стіни будинку прикрашають численні грамоти та сертифікати до нагород, серед яких — постанова про нагородження за заслуги перед Петербургом.
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З-поміж іншого у будинку Пригожина знайшли кувалду з написом «На випадок важливих переговорів» та фотографію, на якій зображені відрізані людські голови.
Нагадаємо, найманці Пригожина публікували у соцмережах відео страти члена свого ПВК кувалдою, а також — страти українського військового, якому відрізали голову.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець казав, що його офіс отримав декілька десятків відео публічних страт українських військовополонених російськими солдатами: це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках.
Також у маєтку Пригожина знайшли грамоту про присвоєння звання героя росії, датовану 20 червня 2022 року. Раніше точну дату вручення цього звання власнику ПВК «Вагнера» не називали.
Окрім того, у будинку Пригожина є медичний кабінет з обладнанням, яке використовується у відділеннях інтенсивної терапії — у тому числі з апаратом ШВЛ. Також у Пригожина знайшли власний вертолітний майданчик, басейн, сауну, тренажерний зал та особисту кімнату для молитов.
З-поміж речей — злитки золота, цілий склад зброї, колекцію перук, пачки валюти. Як зазначається, стіни будинку прикрашають численні грамоти та сертифікати до нагород, серед яких — постанова про нагородження за заслуги перед Петербургом.