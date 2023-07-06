В Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.
За його словами, наразі серед мешканців міста та області паніки не спостерігається. Віталій Кім зазначив, що в разі підриву Запорізької АЕС жителів Миколаївщині одразу проінформують.
– Я не бачу особливих загроз для паніки в Миколаєві.Стосовно людей та їх дій. Інформування буде день у день, в разі якщо це станеться, – зазначив очільник області.
Відповідаючи на питання журналістів, яку кількість евакуйованих людей готова прийняти Миколаївщина, Віталій Кім відповів: «Готові приймати всіх».
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
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В Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної воєнної адміністрації Віталій Кім.
За його словами, наразі серед мешканців міста та області паніки не спостерігається. Віталій Кім зазначив, що в разі підриву Запорізької АЕС жителів Миколаївщині одразу проінформують.
– Я не бачу особливих загроз для паніки в Миколаєві.Стосовно людей та їх дій. Інформування буде день у день, в разі якщо це станеться, – зазначив очільник області.
Відповідаючи на питання журналістів, яку кількість евакуйованих людей готова прийняти Миколаївщина, Віталій Кім відповів: «Готові приймати всіх».
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.