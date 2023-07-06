Миколаївська область відпрацювала план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.

Про це в ході телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі службами в регіоні відпрацьовані необхідні дії на випадок аварії. Проте, за словами Віталія Кіма, наразі спостерігається нестача матеріалів для знезараження об’єктів та дозиметрів.

— Чесно кажучи, нам трохи легше, бо в нас є Південноукраїнська АЕС і ми проводили теоретичні знання до практичних дій, пропрацьовували план евакуацій і дій при атаці на ЗАЕС. Вони стандартні, там зона евакуації 30-50 кілометрів, в залежності від ситуації. Наші сили були мобілізовані, проведено навчання, практичні комунікації, хто і що робить. У нас є нестача певна матеріалів для знезараження точок машин, які вивозитимуть людей. Трохи не вистачає дозиметрів та засобів індивідуальної безпеки. Зараз це все швидко доукомплектовуємо, - сказав Віталій Кім.

Миколаївщина може також відчути на собі наслідки вибуху атомної станції, але з ситуацією, за прогнозами влади, регіон має впоратись.

— За нашими прогнозами та перспективними аналізами ми розуміємо, що з цією ситуацією ми впораємось легко. Але сподіваюсь, що цього не буде. Миколаїв знаходиться далеко, східні частини області це 110 кілометрів від ЗАЕС, тобто досить далеко. Проте враховуючи розу вітрів, наслідки для Миколаївщини можливі. Ми це теж пропрацювали, - додав Кім.

На думку Віталія Кіма, вибух на ЗАЕС росіяни використають лише для уповільнення темпу контрнаступу українських військових на Запорізькому напрямку.

— ЗАЕС не працює зараз і такого вибуху не станеться, якщо вони не запустять станцію, щоб була циклічна реакція. Але провокація, яку вони можуть заподіяти – це руйнування атомної станції, щоб потім ми не змогли її використовувати у майбутньому. Теоретично, вони можуть це зробити. Це буде вибух, щоб посіяти паніку та уповільнити рух наших військ у Запорізькому напрямку, - вважає очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.