У Миколаєві правоохоронці затримали військового, який пропонував працівнику Служби безпеки України 4300 доларів за «допомогу» зі зняттям з військового обліку.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Там повідомили, що молодший лейтенант запропонував оперуповноваженому Департаменту військової контррозвідки СБ України хабар за вплив на начальника військомату в Заводському районі Миколаєва. За його планом, той мав підготувати військові та медичні документи, які б допомогли зняти з обліку військовозобов’язаних знайомих.

Чоловіка затримали під час передачі хабара та повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід – арешт з правом внесення 214 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.