Зранку, 6 липня, російські війська знову обстріляли місто Очаків Миколаївського району. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків загорілась покрівля одноповерхової будівлі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.
— На місці здійснювалась розборка конструкцій та проливка тліючих осередків, - зазначено в повідомленні.
Крім того, інформація стосовно жертв та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.
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Зранку, 6 липня, російські війська знову обстріляли місто Очаків Миколаївського району. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків загорілась покрівля одноповерхової будівлі.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.
— На місці здійснювалась розборка конструкцій та проливка тліючих осередків, - зазначено в повідомленні.
Крім того, інформація стосовно жертв та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.