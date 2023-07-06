Зранку, 6 липня, російські війська знову обстріляли місто Очаків Миколаївського району. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків загорілась покрівля одноповерхової будівлі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, пожежу ліквідували на площі 50 квадратних метрів.

— На місці здійснювалась розборка конструкцій та проливка тліючих осередків, - зазначено в повідомленні.

Крім того, інформація стосовно жертв та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.