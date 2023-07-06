Про це повідомляє Telegram-канал «АТЕШ».

Як пише військовий рух, співробітники ФСБ, які прибули до тимчасово окупованого Криму з Москви - встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір. Намагаються таким чином врятувати «надбання» від ракет Storm Shadow.

«Це знову підтверджує підготовку Росією теракту на ЗАЕС і страх перед відповідними заходами за скоєний злочин. Агенти «АТЕШ» стежать за кожним кроком ворога», - пише пресслужба.

Нагадаємо, раніше в мережі показали, як на деяких опорах побудованого росіянами Кримського мосту у тимчасово окупованому Криму з'явилися тріщини.