Голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська вважає, що депутатів, які фактично самоусунулися та не беруть участі у роботі ради.

Таку думку Тетяна Домбровська висловила в ефірі телеканалу «МАРТ».

— Ви бачили, що у нас дуже важко зібрати кворум, проголосувати питання. Але все ж таки, це відбувалося. Я вважаю, що такого не повинно було бути. Тому що зараз важкий час. І в цей період взагалі не потрібно було розділятися, хто в якій партії. Треба було об’єднатися та обов’язково виходити в онлайн та голосувати важливі питання, які потрібні для міста. Чому так відбувалось і чому сьогодні деякі депутати систематично не приходять та не включаються — я не розумію. Я зверталась і на сесії до секретаря, і до міського голови, щоб надали список депутатів, які систематично не відвідують сесії. Я розумію, що ці люди обрані містянами, вони несуть відповідальність. Чому вони так вчиняють - я вважаю, що треба розбиратися та можливо навіть позбавляти мандата. Тому що це дуже не коректно стосовно містян, - сказала Тетяна Домбровська.

Зазначимо, що на сесії міської ради, яка пройшла 30 травня, Тетяна Домбровська зверталась до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича щодо оприлюднення списку депутатів, які не беруть участь у прийнятті рішень та не відвідують сесії Миколаївської міської ради.

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Віталій Кім, який є також головою ОВА, розкритикував непідготовленість міста до роботи на сесіях і закритість від ЗМІ.