Після закінчення війни Україна відмовиться від призову у тому вигляді, яким він був раніше.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, після війни призову не буде, але всі військовозобов’язані будуть постійно проходити навчання.

— Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія., - сказав прем’єр-міністр.

Дмитро Шмигаль зазначив, що одночасно буде створено два компоненти резерву.

— Буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями, - додав він.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.