Після закінчення війни Україна відмовиться від призову у тому вигляді, яким він був раніше.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, після війни призову не буде, але всі військовозобов’язані будуть постійно проходити навчання.
— Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія., - сказав прем’єр-міністр.
Дмитро Шмигаль зазначив, що одночасно буде створено два компоненти резерву.
— Буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями, - додав він.
Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Після закінчення війни Україна відмовиться від призову у тому вигляді, яким він був раніше.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, після війни призову не буде, але всі військовозобов’язані будуть постійно проходити навчання.
— Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія., - сказав прем’єр-міністр.
Дмитро Шмигаль зазначив, що одночасно буде створено два компоненти резерву.
— Буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями, - додав він.
Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.