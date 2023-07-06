Блогеру та проросійському пропагандисту Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Прокуратура не називає імені підозрюваного, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Анатолія Шарія — главу забороненої в Україні «Партії Шарія» та власника однойменного Youtube-каналу.

Слідство зазначає, що Анатолій Шарій організовує з Іспанії піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Також слідство встановило, що навесні 2022 року він змовився з колишнім начальником Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на ФСБ Росії.

Йдеться про Антона Шевцова, якому також оголосили підозру у державній зраді. Той з 2016 року перебрався до окупованого Севастополя, розробив для ФСБ план диверсій в Україні та «зливав» дані про українських правоохоронців. Прокуратура ще у березні зазначала, що Антон Шевцов співпрацював з лідером та депутатами наразі забороненої проросійської «Партії Шарія».

За даними слідства, Анатолій Шарій та Антон Шевцов розробили медіапроєкт для дискредитації України та ЗСУ, який передали куратору з ФСБ. Він мав сприяти пошуку українських військовополонених у місцях їх утримання на території Росії, організації та фільмування їхніх допитів. Далі ці відео мали використовувати для монтажу антиукраїнських тенденційних матеріалів та розповсюджувати їх в інтернет-мережі.

Протиправний зміст цього інформаційного продукту підтвердила судова лінгвістична експертиза.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України зібрала докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ так званого Московського патріархату, який заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників.