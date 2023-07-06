За ініціативою Генерального прокурора, штат Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) збільшиться на сім прокурорів.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прийняли рішення внести зміни через те, що 13 з 57 прокурорів САП перебувають у Збройних Силах України, тому суттєве навантаження роботи антикорупційних органів впродовж минулого року значно зросло на кожного прокурора САП.

— Збільшення кількості прокурорів передусім спрямоване на посилення результативності та підвищення якості роботи САП. Нові виклики сьогодення, які зобовʼязують нас тримати на контролі корупційні злочини та запобігати їх вчиненню на усіх рівнях та усіма гілками влади, зумовлюють необхідність створення сильної антикорупційної прокуратури з доброчесними професіоналами. Саме тому ми плануємо не зволікати та найближчим часом оголосити конкурс на сім вакантних посад прокурорів, — повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Керівник САП також зазначив, що для повноцінного посилення антикорупційної прокуратури потрібні зміни в законодавстві, тому наразі вони робитимуть все можливе до прийняття таких змін.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд узяв під варту на 60 днів колишнього заступника міністра розвитку громад з альтернативою внесення 5 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у проханні та одержанні 400 тисяч доларів США.