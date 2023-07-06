Конкурсна комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомила, що майже половина кандидатів вживали наркотики.

Про це розповіла Голова Конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерина Коваль, написала «Судово-юридична газета».

— Відповідно до Висновків поліграфологів, які проводили психофізіологічне дослідження кандидатів на конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби. В матеріалах Комісії зберігаються висновки, поліграми та відеозаписи досліджень, — написала Катерина Коваль.

Також вона додала, що вибір кандидатів видався складним.

Нагадаємо, що на конкурсній основі штат Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збільшать на сім прокурорів.