У Львові під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів.

Про це 6 липня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Клименко наголосив, що винних мають притягнути до відповідальності.

«Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу», - зазначив міністр.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.