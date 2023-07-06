Україна звільнила з російського полону 45 військових та двох цивільних. Серед них – захисники «Азовсталі», Бахмута та бійці, які воювали на Запорізькому та Харківському напрямках.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, зокрема вдалося повернути двох офіцерів, 41 рядового та сержанта, цивільного співробітника «Азовсталі» та тероборонівця з Херсона.

— Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків, – написав Єрмак.

Також додому повернулися незаконно вивезені до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.

— Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення, – додав керівник ОП.

Російські ЗМІ повідомляють, що в РФ повернулися 45 осіб.

Нещодавно, в Каштановому сквері пройшла акція на підтримку захисників, які досі перебувають у полоні.