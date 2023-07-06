Компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години.
Про це повідомив очільник компанії Марк Цукерберг, цитує BBC.
На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо».
Threads доступний для завантаження у понад 100 країнах (в Україні теж), але поки що не доступний в ЄС через проблеми з регулюванням. Застосунок буде обмінюватися даними з Instagram, щоб користувачі могли перенести в нову соціальну мережу назву свого інстаграмного акаунту та знайшли там людей, на яких уже підписані.
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Компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години.
Про це повідомив очільник компанії Марк Цукерберг, цитує BBC.
На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо».
Threads доступний для завантаження у понад 100 країнах (в Україні теж), але поки що не доступний в ЄС через проблеми з регулюванням. Застосунок буде обмінюватися даними з Instagram, щоб користувачі могли перенести в нову соціальну мережу назву свого інстаграмного акаунту та знайшли там людей, на яких уже підписані.