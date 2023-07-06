За словами Олександра Кубракова наразі працює спеціалізована комісія з перевірки стану мостів.
— Наша ціль – побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані, – зазначив він.
Як повідомлялось, будівництво на Дарницькому мості було перезапущене у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи у березні-квітні минулого року були призупинені, але з травня 2022 року відновилися. Міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.
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За словами Олександра Кубракова наразі працює спеціалізована комісія з перевірки стану мостів.
— Наша ціль – побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані, – зазначив він.
Як повідомлялось, будівництво на Дарницькому мості було перезапущене у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи у березні-квітні минулого року були призупинені, але з травня 2022 року відновилися. Міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.