Дорожники завершили будівництво одного з найбільших київських довгобудів – Дарницького мосту. Водіям відкрито рух двома новозбудованими з’їздами, що дозволяє в рази швидше пересуватися столицею.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами Олександра Кубракова наразі працює спеціалізована комісія з перевірки стану мостів.

— Наша ціль – побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані, – зазначив він.

Як повідомлялось, будівництво на Дарницькому мості було перезапущене у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи у березні-квітні минулого року були призупинені, але з травня 2022 року відновилися. Міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.