Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.

Про це повідомила начальниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.





За словами Наталії Гуменюк, небезпека в південних регіонах зберігається, через самовільну детонацію снарядів у прибережній зоні.