Український виконавець Святослав Вакарчук виступив для 79-ї окремої десантної-штурмової бригади Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Святослав Вакарчук від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну підтримує бойовий дух бійців, спілкуючись із ними по всьому фронту бойових дій.

— Улюбленець мільйонів людей не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами, не просто співав пісень, а й спілкувався з бійцями, неодноразово подякувавши їм за той внесок, який вони роблять для захисту Батьківщини від рашистської навали, - повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Також зазначалося, що серед пісень, які виконав український співак, були й «старі» - усім відомі хіти, і нові композиції, що народилися вже під час повномасштабного вторгнення.

Як зауважив Святослав Вакарчук, це був 214 концерт, який він дав військовослужбовцям Сил Оборони України з початку повномасштабного вторгнення.