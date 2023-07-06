Народні збори Болгарії в четвер, під час візиту Володимира Зеленського, проголосували за декларацію про підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі після завершення війни.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За декларацію про підтримку членства України в Альянсі проголосували 157 болгарських депутатів, проти — 57, які представляють проросійські партії «Відродження» та Болгарську соціалістичну партію.

У документі від Росії вимагають повністю і добровільно вийти з України для відновлення миру в Україні, негайно припинити ядерний шантаж і всі дії, що суперечать Статуту ООН.

Парламент Болгарії також підтримує «формулу миру» України, метою якої є досягнення тривалого і справедливого миру, та надання їй політичної, фінансової, гуманітарної, військової та технічної підтримки до повного відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів.

Болгарські парламентарі підтвердили повну підтримку політики відкритих дверей НАТО та висловили очікування, що уряд на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні цього року висловить підтримку членства України в НАТО, «щойно на її території буде відновлений мир».

«Парламент підтримує початок процесу планування та ухвалення конкретних параметрів і часових рамок щодо членства України в Альянсі та розширення стратегічних відносин», — зазначається в декларації.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джозефа Байдена негайно запросити Україну до НАТО.