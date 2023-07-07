В четвер, 6 липня, президент Володимир Зеленський під час візиту до Софії розкритикував голову Болгарії Румена Радева за проросійську позицію.

Суперечка обох президентів потрапила на телевізійну трансляцію, повідомляє «Politico».

Під час зустрічі української та болгарської делегацій Радев говорив, що «немає військового вирішення» війни в Україні та «все більше і більше зброї не вирішить проблему». У відповідь Зеленський спитав, як би Болгарія діяла в разі повномасштабного вторгнення Росії.

— Ви б сказали: «Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?» Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли, — зазначив він.

Також український президент розкритикував Радева за використання слова «конфлікт» замість війни й відкинув пропозиції про «дипломатичне врегулювання», пояснивши, що військова допомога Києву – кращий варіант, ніж допустити, щоб «війна прийшла до вас».

Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.