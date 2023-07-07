Про це повідомив мер міста.
Наразі внаслідок ракетної атаки загинули 10 людей, ще 42 отримали поранення (з них три дитини). Рятувально-пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.
В МВС повідомили, що під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів.
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Про це повідомив мер міста.
Наразі внаслідок ракетної атаки загинули 10 людей, ще 42 отримали поранення (з них три дитини). Рятувально-пошукові роботи тривають.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.
В МВС повідомили, що під час нічної атаки були зачинені щонайменше 10 укриттів.