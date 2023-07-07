Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російсько-окупаційних військ по Львову у ніч проти 6 липня зросла до 10 осііб.

Про це повідомив мер міста.

Наразі внаслідок ракетної атаки загинули 10 людей, ще 42 отримали поранення (з них три дитини). Рятувально-пошукові роботи тривають.