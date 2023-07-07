У небі над Дніпропетровською областю українські захисники збили шість ворожих дронів типу «Шахед», які РФ запускала під час чергової повітряної атаки. Уламки безпілотника впали на авто, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак .

За словами чиновника, автомобіль під час падіння на нього уламків ворожого безпілотника рухався трасою. Дві людини загинули.

Крім того, спалахнула суха трава, але загоряння було погашено.

Також голова ОВА повідомив, що ще один «Шахед» поцілив у підприємство у Криворізькому районі. Внаслідок чого сталася пожежа, яку вже загасили.

«Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало 4-метрової висоти. Його ДСНС-ники вже приборкали», - йдеться у публікації.