Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 8 липня починає приймати відвідувачів. Там працюватимуть виставкові зали.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.
Зазначимо, що у квітні під час ракетної атаки РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня було пошкоджено приміщення обласного краєзнавчого музею – вибило вікна, побились вітрини, пошкоджена стеля.
Музей працюватиме для відвідувачів з 09:00 до 17:00.
В основній експозиції музею проводиться реекспозиція. На відвідувачів чекають такі виставки:
- «Миколаївщина на захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
- «Містерії Володимира Якубовського».
- «Dream City: світ в мініатюрі».
- «Прогулянка старим містом».
- «Участь миколаївських воїнів – інтернаціоналістів в локальних війнах ХХ століття».
Також опублікований розклад музейних заходів на липень.
Як відомо, нещодавно в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї поновили виставку «символи воєнного часу в Dream city», що створили троє миколаївських колекціонерів-моделістів, які на 3-D принтері зробили копії сучасних споруд Миколаєва з дотиком європейських міст.
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Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 8 липня починає приймати відвідувачів. Там працюватимуть виставкові зали.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.
Зазначимо, що у квітні під час ракетної атаки РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня було пошкоджено приміщення обласного краєзнавчого музею – вибило вікна, побились вітрини, пошкоджена стеля.
Музей працюватиме для відвідувачів з 09:00 до 17:00.
В основній експозиції музею проводиться реекспозиція. На відвідувачів чекають такі виставки:
- «Миколаївщина на захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
- «Містерії Володимира Якубовського».
- «Dream City: світ в мініатюрі».
- «Прогулянка старим містом».
- «Участь миколаївських воїнів – інтернаціоналістів в локальних війнах ХХ століття».
Також опублікований розклад музейних заходів на липень.
Як відомо, нещодавно в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї поновили виставку «символи воєнного часу в Dream city», що створили троє миколаївських колекціонерів-моделістів, які на 3-D принтері зробили копії сучасних споруд Миколаєва з дотиком європейських міст.