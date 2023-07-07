Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 8 липня починає приймати відвідувачів. Там працюватимуть виставкові зали.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці музею.

Зазначимо, що у квітні під час ракетної атаки РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня було пошкоджено приміщення обласного краєзнавчого музею – вибило вікна, побились вітрини, пошкоджена стеля.

Музей працюватиме для відвідувачів з 09:00 до 17:00.

В основній експозиції музею проводиться реекспозиція. На відвідувачів чекають такі виставки:

- «Миколаївщина на захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України». - «Містерії Володимира Якубовського». - «Dream City: світ в мініатюрі». - «Прогулянка старим містом». - «Участь миколаївських воїнів – інтернаціоналістів в локальних війнах ХХ століття».

Також опублікований розклад музейних заходів на липень.

Як відомо, нещодавно в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї поновили виставку «символи воєнного часу в Dream city», що створили троє миколаївських колекціонерів-моделістів, які на 3-D принтері зробили копії сучасних споруд Миколаєва з дотиком європейських міст.