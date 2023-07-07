Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2023 року становлять майже 39 мільярдів доларів США. Це найвищий показник за всю історію незалежності України.

Про це повідомляє Національний банк України.

В установі пояснили, упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки «стійким та ритмічним» надходженням від міжнародних партнерів. Вони перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,2 млрд доларів, з цієї суми:

$1, 6 млрд доларів — макрофінансова допомога від ЄС;

$1,2 млрд — від США;

$886 мільйонів — другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом;

$468 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики;

$69,1 млн — від Світового банку;

$15 млн — від уряду Фінляндії.

«Ця підтримка — не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи», — наголосив на своїй Facebook-сторінці голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами.