Про це повідомляє Національний банк України.
В установі пояснили, упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки «стійким та ритмічним» надходженням від міжнародних партнерів. Вони перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,2 млрд доларів, з цієї суми:
«Ця підтримка — не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи», — наголосив на своїй Facebook-сторінці голова НБУ Андрій Пишний.
Нагадаємо, Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами.
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Про це повідомляє Національний банк України.
В установі пояснили, упродовж червня 2023 року міжнародні резерви продовжували зростати завдяки «стійким та ритмічним» надходженням від міжнародних партнерів. Вони перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4,2 млрд доларів, з цієї суми:
«Ця підтримка — не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи», — наголосив на своїй Facebook-сторінці голова НБУ Андрій Пишний.
Нагадаємо, Національний банк України запровадив посилений контроль за обміном валют банками та обмінними пунктами.