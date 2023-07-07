В четверг, 6 липня, та в ніч на 7 російські війська знову гатили по Очакову. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків зареєстровано три пожежі.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Вранці, 6 липня, горів дах неексплуатованої будівлі. Пізніше зайнялась суха трава на відкритій території.
Вночі, вже 7 липня, загорілась чотирьохповерхова будівля.
На усі пожежі забезпечено оперативне реагування підрозділу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежі на площах 50 кв. м, 60 кв. м та 500 кв. м.
Інформація про жертв та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, раніше російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.
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В четверг, 6 липня, та в ніч на 7 російські війська знову гатили по Очакову. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків зареєстровано три пожежі.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.
Вранці, 6 липня, горів дах неексплуатованої будівлі. Пізніше зайнялась суха трава на відкритій території.
Вночі, вже 7 липня, загорілась чотирьохповерхова будівля.
На усі пожежі забезпечено оперативне реагування підрозділу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини загасили пожежі на площах 50 кв. м, 60 кв. м та 500 кв. м.
Інформація про жертв та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, раніше російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.