Вночі, 7 липня, російській окупанти обстріляли територію Миколаївської області, поціливши ракетами С-300 та ворожими ударними БпЛА «Шахед-136».

Про це повідомляється в зведенні Миколаївської ОВА.

З 00:40 по 01:20 противником було здійснено атаку по місту Очаків. Силами за засобами протиповітряної оборони було знищено п’ять дронів. Через падіння уламків горіла будівля корпусу на території бази відпочинку та сталось займання стерні.

Вчора, 6 липня, о 09:22, 09:50, 13:29, 16:28, 17:11 та зранку, 7 липня, о 05:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено житлові будинки, відбулося займання одноповерхового складського приміщення та виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав легкі поранення.

Також фіксувалися обстріли по акваторії Очаківської громади та по береговій лінії Куцурубської громади.

Окрім того, вночі війська РФ запустили ракети С-300 по населених пунктах Горохівської громади. В одному з них зруйновано базу сільгосподарського господарства — знищено склади, техніку та зерно.

В іншому населеному пункті на місці влучання в радіусі 200 м пошкоджені всі вікна житлових будинків та уламками пошкоджено газопровід. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю ліквідували 12 із 18 «шахедів», запущених російськими окупаційними військами з Приморсько-Ахтарська.