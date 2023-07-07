«Укрзалізниця» додала до застосунку для придбання квитків функцію пошуку найзручніших варіантів пересадок. Мінімальний час на пересадку між різними поїздами сягатиме 20 хвилин, а максимальний час у дорозі — 36 годин.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» зазначають, що застосунок підбиратиме «максимально зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню по маршруту».

— Деколи маршрут із пересадкою є навіть швидшим за прямий. Тож обирайте різні варіанти та подорожуйте залізницею, – заявив директор департаменту з питань інформаційних технологій «Укрзалізниці» Ернест Клименко.

На пересадку між поїздами даватимуть не більше 20 хвилин — цього достатньо, щоб пасажири змогли зорієнтуватися на станції, порахували в «Укрзалізниці».

А пересадки, які вимагатимуть понад 36 годин у дорозі, не пропонуватимуться пасажирам.

Крім того, тільки в застосунку буде доступна додаткова «логіка» пересадки: пасажир може пересісти всередині одного й того самого поїзда.

Система запропонує пасажиру під час поїздки пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше. У такому випадку пасажиру прийде два квитки на один і той самий поїзд.

Оновлення ставатиме доступним всім користувачам поступово впродовж тижня. Завантажити додаток можна за посиланням.