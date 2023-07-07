Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Twitter.
«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів», — написав він.
Володимир Зеленський також висловив вдячність Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.
Нагадаємо, нещодавно парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Twitter.
«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів», — написав він.
Володимир Зеленський також висловив вдячність Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.
Нагадаємо, нещодавно парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.