Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Twitter.

«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів», — написав він.

Володимир Зеленський також висловив вдячність Нідерландам за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу.

Нагадаємо, нещодавно парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.