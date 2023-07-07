Голова ОВА Віталій Кім вважає свою роботу на Миколаївщині ефективною і до перемоги планує залишатися на посаді.

Про це він розповів в коментарі для YouTube-каналу «Фабрика новин».

Коментуючи питання, щодо можливого призначення його на посаду Київської міської військової адміністрації, Віталій Кім зазначив, що поки ніяких розмов з ним на цю тему керівництво держави не проводило.

— Мені ніяких команд не поступало. Ми це не обговорювали (питання призначенна головою КМВА, - ред.). Коли є завдання, його треба виконувати, але я люблю, коли поставлену задачу я можу виконувати ефективно. По-друге, я люблю Миколаївщину і я тут ефективний, тому в мене в планах такого немає. Якщо будуть якісь розмови, то будемо говорити. Я працюю тут, і в планах до перемоги, щонайменше, працювати в державному секторі на Миколаївщині, — сказав він.

Раніше київський міський голова Віталій Кличко прокоментував чутки про можливе призначення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма очільником КМВА.

Нагадаємо, інформацію про можливе призначення Віталія Кіма 22 червня опублікувала низка українських видань, зокрема, про це писав Цензор.НЕТ, посилаючись на власні джерела.

Сам Віталій Кім, коментуючи цю новину, написав під дописом головного редактора «НикВести» Олега Деренюги у Telegram наступне: «Як казав Коломойський: не було таких планів».