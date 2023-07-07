За 499 добу повномасштабної війни ворог обстріляв Херсонську область 77 разів, випустивши загалом 371 снаряд.

Як пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, по обласному центру окупанти випустили 37 снарядів.

Як відомо, стріляли з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у селі Таврійське та заклад торгівлі у Херсоні.

— Через російську агресію 10 людей дістали поранення, - зазначає начальник ОВА.

Раніше повідомлялося, що вночі, 7 липня, російській окупанти обстріляли територію Миколаївської області, поціливши ракетами С-300 та ворожими ударними БпЛА «Шахед-136».

Відомо, що в четвер, 6 липня, та в ніч на 7 російські війська гатили по Очакову. В результаті влучення боєприпасів та їх уламків зареєстровано три пожежі.