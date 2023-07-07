Міністерство закордонних справ (МЗС) Грузії не має наміру проводити жодних консультацій із послом Георгієм Закарашвілі, якого Київ попросив повернутись у Тбілісі у зв’язку із ситуацією навколо грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив в ефірі каналу «Imedi LIVE».

Як він повідомив, після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії продовжить свою роботу в Києві в цьому напрямі.

— Георгій Закарашвілі - це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення щодо нього несправедливе, навіть по-людськи, — зазначив Ілля Дарчіашвілі.

Також він підкреслив, що міністерство не проводитиме з послом консультацій, як того хотів би Київ вказуючи на те, що Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, що влада Грузії відповідально ставиться до всіх ув’язнених, тому до стану здоров'я Михеіла Саакашвілі питань взагалі немає.

Нагадаємо, що за дорученням Володимира Зеленського 4 липня до Міністерства закордонних справ України викликали посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому висловили рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого громадянина України в Грузії Міхеіла Саакашвілі.

У зв’язку з цим послу Грузії в Україні запропонували повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації.