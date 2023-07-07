Миколаївська військова адміністрація готує до передачі на Кінбурнську косу пожежний автомобіль.

Відео в своєму телеграм-каналі виклав голова ОВА Віталій Кім.

«Приїхала перша пожежна машина. Ми її готуємо до передачі для використання на Кінбурнській косі. Це щось та й означає», - сказав Віталій Кім.

Як відомо, станом на 7 червня, територія Кінбурнського півострову вже більше року знаходиться під контролем російських військових.

При цьому, вже більше тижня різні ескперти коментують висадку бійців Збройних Сил України на лівий берег Дніпра в районі Антонівського мосту та розширення там плацдарму.

Нагадаємо, на території коси не лишилось жодної техніки, з допомогою якої можно було гасити лісові пожежі, адже вся вона була вивезена росіянами.