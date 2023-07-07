В рамках робочого візиту до Чеської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Чехії Петром Павелом, щоб обговорити співпрацю між країнами.

Про це повідомив Офіс президента України.

Володимир Зеленський висловив особливу подяку Президенту Чехії й кожному чеському громадянину за допомогу українцям, зокрема дітям, які отримали в їхній країні захист від розв’язаної Росією війни.

— Ми всі в Україні мріємо про той день, коли зможемо гарантувати безпеку всім нашим людям, а отже – можливість повернутися додому. І я вдячний Чехії за те, що зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою нашого членства у Європейському Союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі ваша держава, ваш народ реально допомагають наближати перемогу, — наголосив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі було обговорено можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

— Чехія може допомогти залучити держави Глобального Півдня до наших спільних мирних зусиль, зокрема реалізації Формули миру. Сьогодні я поінформував пана Президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів. Ми почали цю роботу. Я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія. Але нам потрібна допомога в цьому напрямі, — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента Чехії Петра Павела, Україна й далі може розраховувати на підтримку Чехії, як це було з першого дня повномасштабної російської агресії.

— Я вважаю, що Україну в її бажанні приєднатися до ЄС і НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Ми намагатимемося, щоб переговорний процес було розпочато до кінця поточного року і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною, — наголосив Петр Павел.

Нагадаємо, що сенат Чехії підтримав пришвидшення вступу України до НАТО.