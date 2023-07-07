Фото: зустріч Володимира Зеленського з Петром Фіалою у жовтні 2022 року у Києві

У пятницю, 7 червня президент Володимир Зеленський проводить зустріч із прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це повідомляє Novinky.

— Президент України Володимир Зеленський продовжує свій дводенний візит до Чехії у п'ятницю. Вранці прем'єр-міністр Петро Фіала привітав його у Страковій академії, — йдеться у повідомленні.

Як заявив Зеленський, зустріч стосуватиметься питань безпеки та спільного виробництва зброї.

Як повідомляє «Радіо.Свобода», раніше голова чеського уряду підтвердив президенту України готовність Праги надати українській армії «більше ударних вертольотів та сотні тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів найближчими місяцями».

— Ми також допоможемо Україні з тренуванням пілотів, в тому числі на винищувачах F-16, і надамо симулятори польотів, аби навчання могло відбуватися не тільки на Заході, а й в Україні, — заявив Фіала.

Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом під час свого візиту до цієї країни. Петр Павел заявив, що багато чеських компаній уже співпрацюють з українськими фірмами й прагнуть взяти участь у відбудові України не лише після війни, а й зараз, під час воєнних дій.

Раніше повідомлялося, що Чехія повністю відмовилася від імпорту російського газу в першому кварталі 2023 року.