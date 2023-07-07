Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповів, що з початку війни їм вдалось зібрати 2,5 мільйона доларів з донатів та продажу онлайн-квитків.

Про це він заявив в інтерв'ю «Бабелю».

Володимир Топчий розповів, що окрім донатів, зоопарк отримав допомогу від коллег з Європи в розмірі 1,7 мільйона, але ці кошти були для всіх зоопарків України.

«Ми зібрали $2,5 мільйона. Скільки з них на продажу онлайн-квитків ― не знаю, бо нам ще допомогли колеги із зоопарків у Європі. Вони зібрали €1,7 мільйона. Це були гроші не лише для зоопарку в Миколаєві, а для всіх в Україні. Із цієї суми навесні 2022 року ми заплатили місту і державі податків на 15 мільйонів гривень. Податкова, коли побачила це, каже: «Ти з глузду зʼїхав. Звідки гроші?» Я кажу: «Ми зібрали і маємо заплатити». Це була наша допомога місту, бо Миколаїв був без грошей», - сказав він.

За словами директора, на початку оголошення про продаж онлайн-квитків їх не охоче купували. Але після його інтерв’ю, в якому він розплакався, дякуючи ЗСУ, люди з усього світу почали купувати квитки, аби допомогти тваринам вижити.

«Увесь 2022-й ми жили за рахунок грошей, які зібрали на онлайн-квитках. Я ці кошти наплакав. Була середина березня [2022-го]. Орки стояли за 10 кілометрів від зоопарку. Я прийшов додому перевдягнутися і помитися, трошки випив коньяку, тут дзвінок від журналістки. Ми довго розмовляли, я розказав, як ми живемо, що відбувається. У кінці кажу: «Дякую нашим хлопцям, які нас захищають, проливають кров за нас». А потім як розридався ― не витримав. Журналістка це все записала на відео і виклала в інтернет. А я цього не знав. Ранком встаю, дружина Тетяна каже: «Іди подивись, що коїться». А там під відео 700 тисяч переглядів. Так люди почали купувати онлайн-квитки», - розказав Володимир Топчий.

Нагадаємо, що в квітні 2023 року Володимир Топчий повідомив, що заклад має значне недофінансування. Наразі потреба у грошах на їжу для тварин закрита менш ніж на 50%.