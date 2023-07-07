Сьогодні, 7 липня, армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко у своєму каналі Telegram.

За його словами, атака на місто здійснювалась снарядами С-300.

— Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали, — йдеться у повідомленні.

Анатолій Куртєв додав, що наразі міські служби працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області, поціливши ракетами С-300 та ворожими ударними БпЛА «Шахед-136».