На Миколаївщині 6 липня та в ніч на 7-ме на території області зареєстровано 28 пожеж на відкритих територіях та в житловому секторі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зареєстровано епізоди, коли вогонь із сухої трави розповсюджувався на господарчі споруди приватних домоволодінь.

В одному з випадків займання сухостою призвело до загоряння поля з пшеницею та житлового будинку. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 50 га, знищено 11 господарчих будівель, гараж, 27 га пшениці на корені, пошкоджено — житловий будинок, 5 господарчих будівель та сінник.

Вогнеборцям вдалось вберегти від знищення вогнем 4 житлових та дачний будинки, господарчу будівлю та близько 100 га пшениці на корені.

В переважній більшості причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем.

Від ДСНС до гасіння пожеж залучались 80 вогнеборців та 25 одиниць техніки.

Зазначається, що на території Миколаївщини нині переважає спекотна погода. За таких умов будь-яка необережність з вогнем може призвести до непоправних наслідків та виникнення масштабних пожеж. Рятувальники закликають громадян бути дуже обачними та обережними і не наражати на небезпеку себе та своє майно.

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 30 разів залучалися на ліквідацію пожеж.