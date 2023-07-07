На Миколаївщині 6 липня та в ніч на 7-ме на території області зареєстровано 28 пожеж на відкритих територіях та в житловому секторі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зареєстровано епізоди, коли вогонь із сухої трави розповсюджувався на господарчі споруди приватних домоволодінь.
В одному з випадків займання сухостою призвело до загоряння поля з пшеницею та житлового будинку. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 50 га, знищено 11 господарчих будівель, гараж, 27 га пшениці на корені, пошкоджено — житловий будинок, 5 господарчих будівель та сінник.
Вогнеборцям вдалось вберегти від знищення вогнем 4 житлових та дачний будинки, господарчу будівлю та близько 100 га пшениці на корені.
В переважній більшості причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем.
Від ДСНС до гасіння пожеж залучались 80 вогнеборців та 25 одиниць техніки.
Зазначається, що на території Миколаївщини нині переважає спекотна погода. За таких умов будь-яка необережність з вогнем може призвести до непоправних наслідків та виникнення масштабних пожеж. Рятувальники закликають громадян бути дуже обачними та обережними і не наражати на небезпеку себе та своє майно.
Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 30 разів залучалися на ліквідацію пожеж.
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На Миколаївщині 6 липня та в ніч на 7-ме на території області зареєстровано 28 пожеж на відкритих територіях та в житловому секторі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зареєстровано епізоди, коли вогонь із сухої трави розповсюджувався на господарчі споруди приватних домоволодінь.
В одному з випадків займання сухостою призвело до загоряння поля з пшеницею та житлового будинку. Загальна площа, яку пройшов вогонь, склала понад 50 га, знищено 11 господарчих будівель, гараж, 27 га пшениці на корені, пошкоджено — житловий будинок, 5 господарчих будівель та сінник.
Вогнеборцям вдалось вберегти від знищення вогнем 4 житлових та дачний будинки, господарчу будівлю та близько 100 га пшениці на корені.
В переважній більшості причиною загорянь стало необережне поводження з вогнем.
Від ДСНС до гасіння пожеж залучались 80 вогнеборців та 25 одиниць техніки.
Зазначається, що на території Миколаївщини нині переважає спекотна погода. За таких умов будь-яка необережність з вогнем може призвести до непоправних наслідків та виникнення масштабних пожеж. Рятувальники закликають громадян бути дуже обачними та обережними і не наражати на небезпеку себе та своє майно.
Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 30 разів залучалися на ліквідацію пожеж.