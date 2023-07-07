Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповів, про те що за час повномасштабного вторгнення підтримує зв'язок з окупованими зоопарками у Бердянську та на Арабатській Стрілці.

Про це він заявив в інтерв'ю «Бабелю».

В той самий час Володимир Топчий повідомив, що Миколаївський зоопарк повністю втратив зв'язок з окупованим біосферним заповідником«Асканією-Новою». Оскільки, росіяни встановили там нове «керівництво».

Він зазначив, що у Бердянську та на Арабатській Стрілці тварини перебувають у належних умовах.

― За час окупації я не чув, щоб в них загинули тварини. Найбільша складність ― прогодувати зоопарк. Ми їм перераховували гроші на корми. Багато дати не могли, тому у тварин дуже обмежений раціон. Директори й співробітники зоопарків під величезним тиском, ми навіть телефоном не можемо поспілкуватися, — сказав він.

Нагадаємо, директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповів, що з початку війни їм вдалось зібрати 2,5 мільйона доларів з донатів та продажу онлайн-квитків.