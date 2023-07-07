Антимонопольний комітет України оштрафував дві миколаївські компанії майже на 49 тисяч гривень за змову під час їх участі в торгах на закупівлю ламп та світильників для Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомили в пресслужбі АМКУ.

Там зазначили, що у 2017 році компанія «Електрокомплект» та підприємство «Светолюкс-Николаев» узгоджували між собою участь у тендерах по закупівлі освітлювального обладнання, світильників та арматури, знищуючі засади конкурентності у даних закупівлях.

— Зокрема, ці факти стосувалися наявності спільних засобів зв’язку та ІР-адрес, синхронності дій відповідачів під час подавання тендерних пропозицій, спільні працівники та господарські відносини, надання фінансової допомоги одне одному, – додали у відомстві.

За вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів на кожного з відповідачів накладено штрафи у розмірах 24 411 гривень.

Нагадаємо, що Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу стосовно змови під час закупівель послуг програмного забезпечення для 11 лікарень Миколаївської та Херсонської області.