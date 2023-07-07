Адмінколегія Південного міжобласного відділення Антимонопольного комітету визнала порушенням законодавства про захист економічної конкуренції дії Первомайської міської ради на Миколаївщині щодо встановлення пільгових ставок податків для місцевих комунальних підприємств.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Зазначається, що у 2021 році Первомайська міська рада прийняла рішення, яке діє і нині, яким надала своїм комунальним підприємствам пільгу зі сплати податку на нерухомість у розмірі 100%.

«Такі дії органу місцевого самоврядування суперечать нормам конкурентного законодавства, оскільки можуть створювати необґрунтовані конкурентні переваги підприємствам комунальної форми власності над іншими суб’єктами господарювання. Адміністративна колегія Південного МТВ АМКУ 6 липня 2023 року визнала дії Первомайської міської ради Миколаївської області порушенням законодавства про захист економічної конкуренції», — йдеться у повідомленні.

Колегія також зобов’язала міськраду відмінити рішення та дала їй на це два місяці.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував дві миколаївські компанії майже на 49 тисяч гривень за змову під час їх участі в торгах на закупівлю ламп та світильників для Південноукраїнської АЕС.