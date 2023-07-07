В Україні діє велика мережа обмінників, які без ліцензій та сплати грошей у державний бюджет здійснюють обмін валюти.

Про це повідомив очільник фінансового комітету Данило Гетманцев.

Як зазначається у повідомленні, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув цю ситуацію і поставив жорстку вимогу перед Національною поліцією повернути валютний ринок у правове поле.

— Іноді одна й та ж мережа частково має ліцензії, а частково не має. Це абсолютно неприйнятно, особливо під час війни. Споживач не є захищеним у таких відносинах, а держава не отримує від роботи таких обмінників жодних грошей. Відповідно, нема надходжень і на фінансування армії, — сказав Данило Гетманцев.

За його словами, здебільшого такі обмінники працюють не один рік, і на це чомусь закривають очі правоохоронці в тому чи іншому регіоні.

— Зараз ми поставили жорстку вимогу перед Нацполіцією, аби всі ці заклади були закриті повністю. Ми дали місяць на те, щоб ситуація була врегульована й весь ринок валютообмінних операцій працював виключно в правовому полі, — зазначив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Національний банк України штрафуватиме банки та обмінники за відмову міняти валюту.