Україна та Чехія підписали меморандум, який передбачає можливість спільно виробляти озброєння і боєприпасів, а також інших проєктів оборонної промисловості.

Про це повідомило Міністерство с питань стратегічних галузей промисловості України.

Відповідний меморандум під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Чехії підписали голова Мінстратегпрома Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

— У фокусі стрілецька зброя, боєприпаси, модернізація бронетехніки, — зазначив Олександр Камишін.

Зазначається, що Україну найближчим часом відвідає делегація Чехії «у розвиток домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами».

Нагадаємо, правозахисна організація Human Rights Watch розгорнула адвокаційну кампанію з недопущення Парламентом США передачу Україні касетних боєприпасів для наступу.