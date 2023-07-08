Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.
Як повідомляє «Європейська правда», заяву про це опублікувало Міноборони Британії.
Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу.
Автомобілі мають доставити в Україну «у найближчі тижні».
У комюніке зазначили, що це потрібна допомога у тилових українських містах, оскільки Росія регулярно завдає атак з повітря крилатими ракетами і дронами.
Перед відправкою в Україну автомобілі оглянули британські техніки, щоб забезпечити їхній належний технічний стан.
Доки машини готували до відправлення, представники пожежних підрозділів ЗСУ протягом тижня вчилися у Британії користуватися цією технікою.
Раніше Британія передала також близько 8 тонн засобів індивідуального захисту для пожежників, обладнання для медиків, понад 100 потужних генераторів.
Нагадаємо, Україна та Британія планують співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.
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Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.
Як повідомляє «Європейська правда», заяву про це опублікувало Міноборони Британії.
Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу.
Автомобілі мають доставити в Україну «у найближчі тижні».
У комюніке зазначили, що це потрібна допомога у тилових українських містах, оскільки Росія регулярно завдає атак з повітря крилатими ракетами і дронами.
Перед відправкою в Україну автомобілі оглянули британські техніки, щоб забезпечити їхній належний технічний стан.
Доки машини готували до відправлення, представники пожежних підрозділів ЗСУ протягом тижня вчилися у Британії користуватися цією технікою.
Раніше Британія передала також близько 8 тонн засобів індивідуального захисту для пожежників, обладнання для медиків, понад 100 потужних генераторів.
Нагадаємо, Україна та Британія планують співпрацювати у сфері моніторингу обігу зерна, яке росіяни крадуть та вивозять із тимчасово окупованих регіонів країни.