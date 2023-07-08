Сполучене Королівство анонсувало передачу Україні 17 пожежно-рятувальних машин.

Як повідомляє «Європейська правда», заяву про це опублікувало Міноборони Британії.

Машини передають із власності Королівський повітряних сил, а також пожежно-рятувального відділення при Міноборони Британії. Одне з авто надає уряд Уельсу.

Автомобілі мають доставити в Україну «у найближчі тижні».

У комюніке зазначили, що це потрібна допомога у тилових українських містах, оскільки Росія регулярно завдає атак з повітря крилатими ракетами і дронами.

Перед відправкою в Україну автомобілі оглянули британські техніки, щоб забезпечити їхній належний технічний стан.

Доки машини готували до відправлення, представники пожежних підрозділів ЗСУ протягом тижня вчилися у Британії користуватися цією технікою.

Раніше Британія передала також близько 8 тонн засобів індивідуального захисту для пожежників, обладнання для медиків, понад 100 потужних генераторів.