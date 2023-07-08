Сполучені Штати Америки з початку війни в Україні змогли заарештувати активи російських олігархів на понад півмільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако.

— Разом ми також домоглися значного прогресу в боротьбі з російським незаконним фінансуванням. «Велика сімка» була лідером в обмеженні доступу Росії до світової фінансової системи і зниженні її здатності підживлювати її військову машину, — йдеться у заяві.

Зазначається, що цільова група G7 Plus, яка працює з цільовою групою ЄС та з цільовою групою США KleptoCapture застосують санкції, експортні обмеження та економічні контрзаходи у відповідь на російську агресію.

— Ми утримали активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 500 мільйонів доларів, які підтримують російський режим і ухиляються від економічних контрзаходів США, — заявила Ліза Монако.

Також США висунули обвинувачення понад 30 особам, обвинуваченим в ухиленні від санкцій, порушеннях експортного контролю, відмиванні грошей та інших злочинах. І за допомогою міжнародних партнерів США більш ніж у шести країнах було здійснено арешти з метою екстрадиції до Сполучених Штатів.

KleptoCapture — міжвідомча оперативна група під егідою Міністерства юстиції США, яка спеціалізується на виявленні та арешті російських активів, припиненні обходу санкцій, переслідуванні організаторів та учасників схем, які допомагають російським олігархам приховувати власність у США та інших країнах.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Німеччина відмовляється від плану Європейського Союзу передати на відновлення України заморожені активи російського Центрального банку. Берлін побоюється юридичних і фінансових ризиків.